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безпілотник (3662) обстріл (27070) Івано-Франківська область (928)

Вночі ворог атакував безпілотниками Івано-Франківську область, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури

шахеди

Вночі 13 вересня окупанти атакували Івано-Франківську область дронами-камікадзе типу "Шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

"В Івано-Франківській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук,  внаслідок російської атаки жертв та постраждалих немає.

"Працювала ППО. Наразі всі відповідні служби ліквідовують наслідки повітряної атаки", - йдеться в повідомленні.

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