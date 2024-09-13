Вночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками: постраждала одна людина

Вночі 13 вересня російські війська атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Через падіння уламків постраждав 74-річний чоловік, пошкоджено гаражі, будинки та автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог випустив "шахеди" з тимчасово окупованого Криму. Протягом майже години тривала напружена бойова робота сил ППО", - йдеться в повідомленні.

Кіпер зазначив, за попередньою інформацією внаслідок падіння уламків в Одесі та районі пошкоджено 4 гаражі, скління у 20 приватних житлових будинках, 4 легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків.

"Постраждала одна людина: у 74-річного чоловіка різана рана руки. Допомогу медики надали на місці", - додав Кіпер.

Нагадаємо, вночі 8 вересня 2024 року Одещина зазнала чергової атаки ворожих БпЛА, які було запущено з акваторії Чорного моря. Повітряна тривога тривала понад три години. Зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс.

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