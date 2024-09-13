Последствия удара КАБом по гражданской инфраструктуре Ахтырки в Сумской области. ФОТОрепортаж

Утром 13 сентября российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на гражданскую инфраструктуру Ахтырки Сумской области. Поврежден многоэтажный жилой дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила прокуратура области.

По данным следствия, 13 сентября 2024 года около 04:45 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, управляемую авиабомбу на гражданскую инфраструктуру г. Ахтырка Сумской области.

В результате атаки агрессора повреждены многоэтажный жилой дом, три транспортных средства, хозяйственные постройки и помещения местного предприятия.

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Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), добавили в прокуратуре.











