РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6039 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
3 816 1

Последствия удара КАБом по гражданской инфраструктуре Ахтырки в Сумской области. ФОТОрепортаж

Утром 13 сентября российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на гражданскую инфраструктуру Ахтырки Сумской области. Поврежден многоэтажный жилой дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила прокуратура области.

По данным следствия, 13 сентября 2024 года около 04:45 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, управляемую авиабомбу на гражданскую инфраструктуру г. Ахтырка Сумской области.

В результате атаки агрессора повреждены многоэтажный жилой дом, три транспортных средства, хозяйственные постройки и помещения местного предприятия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Сумщину 57 раз в течение дня, погиб один человек

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), добавили в прокуратуре.

Наслідки авіаудару по Охтирці на Сумщині 13 вересня 2024 року
Наслідки авіаудару по Охтирці на Сумщині 13 вересня 2024 року
Наслідки авіаудару по Охтирці на Сумщині 13 вересня 2024 року
Наслідки авіаудару по Охтирці на Сумщині 13 вересня 2024 року
Наслідки авіаудару по Охтирці на Сумщині 13 вересня 2024 року
Наслідки авіаудару по Охтирці на Сумщині 13 вересня 2024 року

Автор: 

обстрел (27312) Сумская область (3163) Ахтырка (23)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За цю неділю вже другий випадок. Про перший чомусь промовчали.
показать весь комментарий
13.09.2024 09:33 Ответить
 
 