УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8553 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
3 816 1

Наслідки удару КАБом по цивільній інфраструктурі Охтирки на Сумщині. ФОТОрепортаж

Вранці 13 вересня російські окупанти скинули керовану авіабомбу на цивільну інфраструктуру Охтирки Сумської області. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прокуратура області. 

За даними слідства, 13 вересня 2024 року близько 04:45 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, керовану авіабомбу на цивільну інфраструктуру м. Охтирка Сумської області.

Унаслідок атаки агресора пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три транспортні засоби, господарчі споруди та приміщення місцевого підприємства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Сумщину 57 разів протягом дня, загинула одна людина

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), додали у прокуратурі.

Наслідки авіаудару по Охтирці на Сумщині 13 вересня 2024 року
Наслідки авіаудару по Охтирці на Сумщині 13 вересня 2024 року
Наслідки авіаудару по Охтирці на Сумщині 13 вересня 2024 року
Наслідки авіаудару по Охтирці на Сумщині 13 вересня 2024 року
Наслідки авіаудару по Охтирці на Сумщині 13 вересня 2024 року
Наслідки авіаудару по Охтирці на Сумщині 13 вересня 2024 року

Автор: 

обстріл (28633) Сумська область (3711) Охтирка (28)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За цю неділю вже другий випадок. Про перший чомусь промовчали.
показати весь коментар
13.09.2024 09:33 Відповісти
 
 