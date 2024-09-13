Наслідки удару КАБом по цивільній інфраструктурі Охтирки на Сумщині. ФОТОрепортаж

Вранці 13 вересня російські окупанти скинули керовану авіабомбу на цивільну інфраструктуру Охтирки Сумської області. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прокуратура області.

За даними слідства, 13 вересня 2024 року близько 04:45 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, керовану авіабомбу на цивільну інфраструктуру м. Охтирка Сумської області.

Унаслідок атаки агресора пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три транспортні засоби, господарчі споруди та приміщення місцевого підприємства.

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), додали у прокуратурі.











