Окупанти обстріляли Сумщину 57 разів протягом дня, загинула одна людина

Протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 125 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (1 вибух) та мінометний обстріл (2 вибухи).

Ямпільська громада: росіяни вдарили КАБ (5 вибухів), внаслідок чого одна цивільна людина загинула.

Білопільська громада: ворог здійснив удари КАБ (14 вибухів).

Краснопільська громада: ворог вів артилерійський обстріл (7 вибухів), мінометний обстріл (9 вибухів), здійснив удари FPV-дронами (14 вибухів).

Есманьська громада: здійснено обстріл з артилерії (4 вибухи), удар FPV-дронами (18 вибухів).

Дружбівська громада: удар FPV-дронами (5 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни били з міномета (6 вибухів).

Середино-Будська громада: удар FPV-дроном (1 вибухи), також ворог бив з міномета (5 вибухів) і здійснив скидання з БПЛА вибухових пристроїв (1 вибух).

Річківська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (1 вибух).

Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду з артилерії (7 вибухів).

Шалигинська громада: був удар FPV-дроном (1 вибух).

Свеська громада: удар FPV-дроном (1 вибух).

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