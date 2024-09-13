УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12549 відвідувачів онлайн
Новини
470 0
обстріл (27070) Сумська область (3240)

Окупанти обстріляли Сумщину 57 разів протягом дня, загинула одна людина

Наслідки обстрілів Сумщини 12 вересня (фото ілюстративне)

Протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 125 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (1 вибух) та мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Ямпільська громада: росіяни вдарили КАБ (5 вибухів), внаслідок чого одна цивільна людина загинула.
  • Білопільська громада: ворог здійснив удари КАБ (14 вибухів).
  • Краснопільська громада: ворог вів артилерійський обстріл (7 вибухів), мінометний обстріл (9 вибухів), здійснив удари FPV-дронами (14 вибухів).
  • Есманьська громада: здійснено обстріл з артилерії (4 вибухи), удар FPV-дронами (18 вибухів).
  • Дружбівська громада: удар FPV-дронами (5 вибухів).
  • Великописарівська громада: росіяни били з міномета (6 вибухів).
  • Середино-Будська громада: удар FPV-дроном (1 вибухи), також ворог бив з міномета (5 вибухів) і здійснив скидання з БПЛА вибухових пристроїв (1 вибух).
  • Річківська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (1 вибух).
  • Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду з артилерії (7 вибухів).
  • Шалигинська громада: був удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Свеська громада: удар FPV-дроном (1 вибух).

Читайте: Росіяни обстріляли Борову на Харківщині: 3 людини загинуло, 9 поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 