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Росіяни обстріляли Борову на Харківщині: 3 людини загинуло, 9 поранені. ФОТОрепортаж

Російські війська в обід обстріляли смт Борова Харківської області. Загинуло двоє людей, горять житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти о 12:40 вдарили по смт Борова Ізюмського району. Постраждала 64-річна жінка, госпіталізована до лікарні. Також поранення отримав цивільний чоловік, дані встановлюються", - написав він.

Також повідомлено про загорання будинків та магазинів.

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Оновлення

Пізніше Синєгубов повідомив, кількість постраждалих зросла до семи. Загинуло двоє людей: з-під завалів деблокували тіло жінки.

Попередньо: ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу, горить не менше пʼяти будинків.

Також Синєгубов зазначив, що росіяни застосували тактику подвійного удару.

Згодом Харківська обласна прокуратура повідомила, що станом на 22:00 у Боровій загинули три людини, ще 9 отримали поранення. Після 21:00 стало відомо про поранення ще однієї людини — 56-річного мирного мешканця. На жаль, від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

За інформацією правоохоронців, війська РФ вдарили по населеному пункту з РСЗВ "Торнадо-С".

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Наслідки обстрілу Борової 12 вересня

Зруйнований російським обстрілом будинок у Боровій на Харківщині
На місці прильоту у Боровій виникла пожежа

Правоохоронці повідомляють про 9 поранених та 3 загиблих в Боровій

Автор: 

обстріл (28596) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Це не армія це здичавіла рашиська орда ,якою кінченою мерзотою треба бути що б свідомо воювати з мирним населенням,здохни **** путін і вся злочина рашиська кліка ,дживує чому немає ударів в відповідь як по рашистану так і терористичних лднр.
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12.09.2024 15:11 Відповісти
По окупованій лугандонії взагалі нічого не прилітає, вони зовсім на розслабоні
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12.09.2024 16:10 Відповісти
Путлєр вбивця і гнойний виродок ,
щоб ти здох 👹
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12.09.2024 22:55 Відповісти
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12.09.2024 23:12 Відповісти
 
 