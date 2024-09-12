Росіяни обстріляли Борову на Харківщині: 3 людини загинуло, 9 поранені. ФОТОрепортаж
Російські війська в обід обстріляли смт Борова Харківської області. Загинуло двоє людей, горять житлові будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти о 12:40 вдарили по смт Борова Ізюмського району. Постраждала 64-річна жінка, госпіталізована до лікарні. Також поранення отримав цивільний чоловік, дані встановлюються", - написав він.
Також повідомлено про загорання будинків та магазинів.
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Пізніше Синєгубов повідомив, кількість постраждалих зросла до семи. Загинуло двоє людей: з-під завалів деблокували тіло жінки.
Попередньо: ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу, горить не менше пʼяти будинків.
Також Синєгубов зазначив, що росіяни застосували тактику подвійного удару.
Згодом Харківська обласна прокуратура повідомила, що станом на 22:00 у Боровій загинули три людини, ще 9 отримали поранення. Після 21:00 стало відомо про поранення ще однієї людини — 56-річного мирного мешканця. На жаль, від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
За інформацією правоохоронців, війська РФ вдарили по населеному пункту з РСЗВ "Торнадо-С".
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