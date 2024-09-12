Вночі окупанти вдарили по Боровій та Золочеву Харківської області, минулої доби обстріляли Богодухівський та Куп’янський райони (оновлено). ФОТОрепортаж

Окупанти вночі з РСЗВ обстріляли багатоквартирний будинок у Боровій та завдали удару з БПЛА по селищу Золочів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 04:47 12 вересня російські загарбники обстріляли селище Борова. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого 2-поверхового житлового будинку.

Трохи раніше, о 04:20, російськими військами було завдано удару БПЛА по селищу Золочів. Як наслідок пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та газові мережі.

Протягом 11 вересня під ворожим вогнем опинилися Богодухівський та Куп'янський райони. Так, у Богодухівському, ворог обстріляв села Березівка та Калинівка. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу КАБами повністю зруйновано магазин.

За даними Харківської обласної прокуратури, у Боровій під завалами будинку опинилась 86-річна жінка. Рятувальники деблокували її, постраждалу з травмами госпіталізували до лікарні. Також пошкоджено прилеглі домоволодіння. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ "Торнадо-С".

Нагадаємо, на Харківщині планують розширити зону примусової евакуації родин із дітьми з трьох громад Куп‘янського району. Під евакуацію підпадає близько 270 дітей з їхніми батьками.

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