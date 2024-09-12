На Хмельниччині через атаку "шахедів" спалахнула пожежа на складі з меблями
У Хмельницькій області внаслідок російської атаки "шахедами" у ніч на четвер, 12 вересня, виникла пожежа на складі зберігання меблевої продукції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Рятувальники ДСНС працюють над ліквідацією пожежі.
За даними Тюріна, сили ППО знищили над областю вночі 10 російських дронів.
Про постраждалих не повідомляється.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 вересня російські загарбники здійснили сьому повітряну атаку на Київ за вересень.
Рашисти атакували ударними дронами Конотоп Сумської області, є постраждалі.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар12.09.2024 08:59 Відповісти Мені подобається 0
Andrijmak63
показати весь коментар12.09.2024 10:04 Відповісти Мені подобається 0
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