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На Хмельниччині через атаку "шахедів" спалахнула пожежа на складі з меблями

На Хмельниччині через атаку дронів горить меблевий склад

У Хмельницькій області внаслідок російської атаки "шахедами" у ніч на четвер, 12 вересня, виникла пожежа на складі зберігання меблевої продукції. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. 

Рятувальники ДСНС працюють над ліквідацією пожежі. 

За даними Тюріна, сили ППО знищили над областю вночі 10 російських дронів.

Про постраждалих не повідомляється.

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 вересня російські загарбники здійснили сьому повітряну атаку на Київ за вересень.

Рашисти атакували ударними дронами Конотоп Сумської області, є постраждалі. 

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не мені, звичайно, давати поради але вже є випадки активного використовування рєбів проти шахедів, вони падають, або летять невідомо куди... сьогодні вночі, на жаль, багато влучань... і Конотоп і Хмельниччина...
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12.09.2024 08:59 Відповісти
Старкон муляє очі ворогу. Чому? На ГуглМапсі видно все.
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12.09.2024 10:04 Відповісти
 
 