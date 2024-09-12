На Хмельнитчине из-за атаки "шахедов" вспыхнул пожар на складе с мебелью

В Хмельницкой области вследствие российской атаки "шахедами" в ночь на четверг, 12 сентября, возник пожар на складе хранения мебельной продукции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Спасатели ГСЧС работают над ликвидацией пожара.

По данным Тюрина, силы ПВО уничтожили над областью ночью 10 российских дронов.

О пострадавших не сообщается.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 12 сентября российские захватчики совершили седьмую воздушную атаку на Киев за сентябрь.

Рашисты атаковали ударными дронами Конотоп Сумской области, есть пострадавшие.