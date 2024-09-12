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На Хмельнитчине из-за атаки "шахедов" вспыхнул пожар на складе с мебелью

На Хмельниччині через атаку дронів горить меблевий склад

В Хмельницкой области вследствие российской атаки "шахедами" в ночь на четверг, 12 сентября, возник пожар на складе хранения мебельной продукции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Спасатели ГСЧС работают над ликвидацией пожара.

По данным Тюрина, силы ПВО уничтожили над областью ночью 10 российских дронов.

О пострадавших не сообщается.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 12 сентября российские захватчики совершили седьмую воздушную атаку на Киев за сентябрь.

Рашисты атаковали ударными дронами Конотоп Сумской области, есть пострадавшие.

Автор: 

обстрел (27129) пожар (5944) Хмельнитчина (896)


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не мені, звичайно, давати поради але вже є випадки активного використовування рєбів проти шахедів, вони падають, або летять невідомо куди... сьогодні вночі, на жаль, багато влучань... і Конотоп і Хмельниччина...
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12.09.2024 08:59 Ответить
Старкон муляє очі ворогу. Чому? На ГуглМапсі видно все.
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12.09.2024 10:04 Ответить
 
 