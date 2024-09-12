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Ночная атака "шахедов": тревогу в Киеве объявляли трижды, российские ударные беспилотники заходили несколько раз, с разных направлений, преимущественно по одному

шахеди

В ночь на 12 сентября российские захватчики совершили седьмую воздушную атаку на Киев за сентябрь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко.

"Враг в очередной раз применил ударные БпЛА, предварительно "Shahed". Относительно ракет - действительно, в течение ночи объявлялись угрозы применения баллистики, но обошлось без применения по Киеву. Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и суммарно длилась около 2-х часов", - говорится в сообщении.

Первые группы "шахедов" противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи в воздушном пространстве Украины постоянно добавлялись новые и новые БпЛА. Так же и на Киев российские ударные беспилотники заходили несколько раз, с разных направлений, преимущественно по одному.

"Однако ни один из московитских дронов до Киева не добрался. Силы и средства противовоздушной обороны все сбили на подступах! (Тип и количество примененного врагом вооружения укажут в отчетах Воздушные силы). По данным оперативной сводки, в Киеве предварительно без пострадавших и разрушений", - отметил Попко.

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беспилотник (3589) Киев (25518) Воздушные атаки на Киев (698)


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братьйя навєк....
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12.09.2024 07:44 Ответить
Мабуть, усі ригоАНАЛИ, дуже радіють таким повідомленням, не дарма ж вони, майже щотижня з мертвечуком з ВРУ, на звітування до ***** літали…. Тепер мають КРИВАВІ результати, оті бойки, шуфричі, королевські, льовочкіні та ще сотні з України!!??
Зеленський з стефанчуком, ними ОПІКУЄТЬСЯ, але не так, як із сержантом Журавлем, якого кинув померати….
Памятаймо, про тих, хто волав з 2014 року: прутін ввєді!!…
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12.09.2024 08:02 Ответить
 
 