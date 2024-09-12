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Ночью на Хмельнитчине раздалось по меньшей мере 5 взрывов

ппо

Трижды за ночь 12 сентября в Хмельницкой области слышали звуки взрывов во время атаки российских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне".

Первое сообщение о взрывах в Хмельницкой области появилось в 03:20. Через 13 минут издание написало о повторных взрывах. В третий раз за ночь звуки взрывов в области прозвучали около 4:00.

Отдельно об опасности Воздушные силы предупреждали жителей Староконстантинова.

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Автор: 

беспилотник (3589) взрыв (6739) Хмельнитчина (896)


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