Вночі у Хмельницькій області пролунало щонайменше 5 вибухів
Тричі за ніч 12 вересня у Хмельницькій області чули звуки вибухів під час атаки російських безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне".
Перше повідомлення про вибухи у Хмельницькій області з'явилося о 03:20. За 13 хвилин видання написало про повторні вибухи. Втретє за ніч звуки вибухів у області пролунали близько 4:00.
Окремо про небезпеку Повітряні Сили попереджали жителів Старокостянтинова.
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Beloded Viktor
показати весь коментар12.09.2024 07:09 Відповісти Мені подобається 0
Andrijmak63
показати весь коментар12.09.2024 08:07 Відповісти Мені подобається 0
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