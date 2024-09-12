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безпілотник (3653) вибух (4364) Хмельниччина (913)

Вночі у Хмельницькій області пролунало щонайменше 5 вибухів

ппо

Тричі за ніч 12 вересня у Хмельницькій області  чули звуки вибухів під час атаки російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне".

Перше повідомлення про вибухи у Хмельницькій області з'явилося о 03:20. За 13 хвилин видання написало про повторні вибухи. Втретє за ніч звуки вибухів у області пролунали близько 4:00.

Окремо про небезпеку Повітряні Сили попереджали жителів Старокостянтинова.

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Треба молитися Богу про захист
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12.09.2024 07:09 Відповісти
Бог не знає що в Україні війна?
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12.09.2024 08:07 Відповісти
 
 