Вночі у Хмельницькій області пролунало щонайменше 5 вибухів

Тричі за ніч 12 вересня у Хмельницькій області чули звуки вибухів під час атаки російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне".

Перше повідомлення про вибухи у Хмельницькій області з'явилося о 03:20. За 13 хвилин видання написало про повторні вибухи. Втретє за ніч звуки вибухів у області пролунали близько 4:00.

Окремо про небезпеку Повітряні Сили попереджали жителів Старокостянтинова.

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