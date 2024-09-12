З вечора росіяни атакували кількома групами "шахедів", повітряну тривогу оголошували у більшості областей (оновлено)

Україну атакували кілька груп "шахедів", у низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

22:17 - Кілька груп шахедів на Сумщині курсом на південний захід! Група шахедів на межі Харківської та Сумської областей курсом на Полтавщину! Група шахедів на Полтавщині курсом на Кременчук.

23:10 - Група шахедів продовжує курс в Дніпропетровській області курсом на Дніпро! група шахедів рухається в Полтавській області курсом на північний схід! група шахедів на Чернігівщині рухається вздовж державного кордону курсом на захід! група шахедів на Миколаївщині курсом на північний-захід.

23:51 - "Шахеди" продовжують рух, повідомляють у Телеграмі Повітряні сили: "Група шахедів на Сумщині курсом на Суми! Група шахедів на Полтавщині курсом на Полтаву! Група шахедів на Дніпропетровщині курсом на захід та північний-захід! Група шахедів на Херсонщині та Миколаївщині курсом на північний-захід! Група шахедів на Кіровоградщині курсом на захід!

00:26 - група шахедів на Сумщині, курс південно-західний! група шахедів на Полтавщині, курс на захід! група шахедів на Дніпропетровщині! Курс західний! група шахедів на Кіровоградщині! Курс на захід! група шахедів на Миколаївщині! Курс північно-західний! група шахедів на Херсонщині! Курс західний!

01:10 - Група шахедів продовжує рух: з Харківщини курсом на південний-захід! з Полтавщини курсом на північний-захід! з Дніпропетровщини на захід та північний-захід! з Херсонщинина північний-захід! з Миколаївщини та Кіровоградщини - на північний-захід! з Черкащини на північний-захід! з Київщини на південь!

02:57 - Сумщина - в напрямку Бєлгорода. Дніпропетровщина - курсом на Кіровоградщину! Полтавщина — в напрямку Черкаської області та Дніпропетровської! Чернігівська область - в напрямку Полтавської та Київської областей! Житомирська область - в напрямку Хмельницької! Вінницька область - в напрямку Хмельницької та Житомирської областей! Хмельницька область - курсом на північ на межі з Тернопільською областю!

04:28 - На Полтавщині в північному та західному напрямках! На Черкащині рухаються на північ! На Кіровоградщині рухаються на захід! На Вінниччині рухаються на захід!

05:05 - БПЛА змінюють напрямки, повідомляють Повітряні сили: "на Київщині курсом на Київ та Білу Церкву! На Полтавщині курсом на Черкащину! На Вінниччині курсом на Хмельниччину!"

05:35 - БПЛА продовжують рух: на Чернігівщині на північ курсом на Чернігів! На Київщині курсом на Київ з південного-заходу та південного-сходу! Західніше Кременчука курсом на захід!

6:28 Шахеди продовжують рух: на Чернігівщині курсом на Полтавщину. На Київщині напрямком на Черкащину. На Хмельниччині курсом на Хмельницький.

7:58 БПЛА продовжують рух з Харківщини на Дніпропетровщину з півночі. На Полтавщині, північніше Миргорода, західним курсом!

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