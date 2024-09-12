С вечера россияне атаковали несколькими группами "шахедов", воздушную тревогу объявляли в большинстве областей (обновлено)

Украину атаковали несколько групп "шахедов", в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

22:17 - Несколько групп "шахедов" на Сумщине курсом на юго-запад. Группа "шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей курсом на Полтавщину. Группа "шахедов" на Полтавщине курсом на Кременчуг.

23:10 - Группа "шахедов" продолжает курс в Днепропетровской области курсом на Днепр. Группа "шахедов" движется в Полтавской области курсом на северо-восток. Группа "шахедов" на Черниговщине движется вдоль государственной границы курсом на запад. Группа"шахедов" на Николаевщине курсом на северо-запад.

23:51 - "Шахеды" продолжают движение, сообщают в Телеграме Воздушные силы: "Группа "шахедов" на Сумщине курсом на Сумы. Группа "шахедов" на Полтавщине курсом на Полтаву. Группа "шахедов" на Днепропетровщине курсом на запад и северо-запад. Группа"шахедов" на Херсонщине и Николаевщине курсом на северо-запад. Группа "шахедов" на Кировоградщине курсом на запад.

00:26 - Группа "шахедов" на Сумщине, курс юго-западный. Группа "шахедов" на Полтавщине, курс на запад. Группа "шахедов" на Днепропетровщине, курс западный. Группа "шахедов" на Кировоградщине, курс на запад. Группа "шахедов" на Николаевщине, курс северо-западный. Группа "шахедов" на Херсонщине, курс западный.

01:10 - Группа "шахедов" продолжает движение: с Харьковщины - курсом на юго-запад, с Полтавщины - курсом на северо-запад, с Днепропетровщины - на запад и северо-запад, с Херсонщины - на северо-запад, с Николаевщины и Кировоградщины - на северо-запад, с Черкасщины - на северо-запад, с Киевщины - на юг.

02:57 - Сумщина - в направлении Белгорода. Днепропетровщина - курсом на Кировоградщину. Полтавщина - в направлении Черкасской и Днепропетровской областей. Черниговская область - в направлении Полтавской и Киевской областей. Житомирская область - в направлении Хмельницкой. Винницкая область - в направлении Хмельницкой и Житомирской областей. Хмельницкая область - курсом на север на границе с Тернопольской областью.

04:28 - На Полтавщине - в северном и западном направлениях. В Черкасской области движутся на север. В Кировоградской области движутся на запад. В Винницкой области движутся на запад.

05:05 - БПЛА меняют направления, сообщают Воздушные силы: "На Киевщине - курсом на Киев и Белую Церковь. На Полтавщине - курсом на Черкасскую область. В Винницкой области - курсом на Хмельницкую область".

05:35 - БПЛА продолжают движение: на Черниговщине - на север курсом на Чернигов. На Киевщине - курсом на Киев с юго-запада и юго-востока. Западнее Кременчуга - курсом на запад!

6:28 Шахеды продолжают движение: на Черниговщине - курсом на Полтавщину. На Киевщине - направлением на Черкасскую область. В Хмельницкой области - курсом на Хмельницкий.

7:58 БПЛА продолжают движение с Харьковщины на Днепропетровщину с севера. В Полтавской области, севернее Миргорода, - западным курсом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несколько групп "шахедов" движутся с северного и восточного направлений, - Воздушные силы (обновлено)