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Новости Война
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Несколько групп "шахедов" двигаются с Сумщины, - Воздушные силы

шахеди

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских ударных беспилотников с северного направления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько групп "шахедов" на Сумщине курсом на юго-запад!
Группа "шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей курсом на Полтавщину!
Группа "шахедов" на Полтавщине курсом на Кременчуг!" - предупредили в ПС.

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Воздушные силы (2291)


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Ночь будет громкая... Пишут что минимум 60 шахедов/гербер летит.
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11.09.2024 22:57 Ответить
https://t.me/konotop_live △ Конотоп LIVE 🔴 Сумщина

В Конотопі просто піздец.
Будьте в укриттях.
Масована атака шахедами.
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11.09.2024 23:29 Ответить
кулумети де ?
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12.09.2024 07:45 Ответить
Шумит, гудит родной завод, а я стою и слушаю, шуми гуди..... (далее непереводимая игра слов (французская забава)), а я пойду покушаю спать.
Третья тревога за час. Если утром проснусь, почитаю сколько сбили.
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12.09.2024 00:09 Ответить
ВСУ за сутки уничтожили российский самолет и сожгли 73 артсистемы
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12.09.2024 07:44 Ответить
 
 