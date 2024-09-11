Несколько групп "шахедов" двигаются с Сумщины, - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских ударных беспилотников с северного направления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько групп "шахедов" на Сумщине курсом на юго-запад!

Группа "шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей курсом на Полтавщину!

Группа "шахедов" на Полтавщине курсом на Кременчуг!" - предупредили в ПС.

Также читайте: Россия нанесла ущерб медицинской инфраструктуре Украины на $7 млрд - Ляшко