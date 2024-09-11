Несколько групп "шахедов" двигаются с Сумщины, - Воздушные силы
Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских ударных беспилотников с северного направления.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько групп "шахедов" на Сумщине курсом на юго-запад!
Группа "шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей курсом на Полтавщину!
Группа "шахедов" на Полтавщине курсом на Кременчуг!" - предупредили в ПС.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Конотопі просто піздец.
Будьте в укриттях.
Масована атака шахедами.
покушаюспать.
Третья тревога за час. Если утром проснусь, почитаю сколько сбили.