Кілька груп "шахедів" рухаються з північного та східного напрямків, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих ударних безпілотників з північного та східного напрямків.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька груп "шахедів" на Сумщині курсом на південний захід!

Група "шахедів" на межі Харківської та Сумської областей курсом на Полтавщину!

Група "шахедів" на Полтавщині курсом на Кременчук!", - попередили у ПС.

Також повідомляється про рух російських ударних БпЛА із східного напрямку.

"Група "шахедів" продовжує рух вздовж кордону Полтавської та Харківської областей курсом на Дніпро!

Група "шахедів" продовжує рух на Сумщині курсом на Чернігівщину!

Група "шахедів" на Донеччині продовжує рух на кордоні з Дніпропетровською областю курсом на північний-захід!", - ідеться у повідомленні Повітряних сил.

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