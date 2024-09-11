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Новини Війна
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Кілька груп "шахедів" рухаються з північного та східного напрямків, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих ударних безпілотників з північного та східного напрямків.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька груп "шахедів" на Сумщині курсом на південний захід!
Група "шахедів" на межі Харківської та Сумської областей курсом на Полтавщину!
Група "шахедів" на Полтавщині курсом на Кременчук!", - попередили у ПС.

Також повідомляється про рух російських ударних БпЛА із східного напрямку.

"Група "шахедів" продовжує рух вздовж кордону Полтавської та Харківської областей курсом на Дніпро!

Група "шахедів" продовжує рух на Сумщині курсом на Чернігівщину!
Група "шахедів" на Донеччині продовжує рух на кордоні з Дніпропетровською областю курсом на північний-захід!", - ідеться у повідомленні Повітряних сил.

Також читайте: Знищено 20 із 25 "Шахедів", 5 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2631)


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Ночь будет громкая... Пишут что минимум 60 шахедов/гербер летит.
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11.09.2024 22:57 Відповісти
https://t.me/konotop_live △ Конотоп LIVE 🔴 Сумщина

В Конотопі просто піздец.
Будьте в укриттях.
Масована атака шахедами.
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11.09.2024 23:29 Відповісти
кулумети де ?
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12.09.2024 07:45 Відповісти
Шумит, гудит родной завод, а я стою и слушаю, шуми гуди..... (далее непереводимая игра слов (французская забава)), а я пойду покушаю спать.
Третья тревога за час. Если утром проснусь, почитаю сколько сбили.
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12.09.2024 00:09 Відповісти
ВСУ за сутки уничтожили российский самолет и сожгли 73 артсистемы
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12.09.2024 07:44 Відповісти
 
 