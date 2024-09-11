Россия нанесла ущерб медицинской инфраструктуре Украины на $7 млрд - Ляшко

С начала полномасштабной войны Россия нанесла медицинской инфраструктуре Украины ущерб на сумму не менее $7 миллиардов.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что по всей Украине повреждено или разрушено 715 медучреждений. Повреждено или уничтожено 1877 объектов, 1657 из них повреждены, а 220 полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В то же время получить информацию о состоянии больниц на неподконтрольной территории пока невозможно.

Кроме того, РФ повредила в Украине 876 аптечных пунктов, а 67 уничтожила полностью.

Также не менее 20% машин экстренной медицинской помощи.

По информации министра, с начала полномасштабного вторжения РФ погибло более 100 украинских медиков.

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