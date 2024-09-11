Росія завдала збитків медичній інфраструктурі України на $7 млрд, - Ляшко

Від початку повномасштабної війни Росія завдала медичній інфраструктурі України збитків на суму щонайменше $7 мільярдів.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що по всій Україні пошкоджено або зруйновано 715 медзакладів. Пошкоджено або знищено 1877 об'єктів, 1657 з них пошкоджені, а 220 повністю зруйновані та не підлягають відновленню.

Водночас отримати інформацію про стан лікарень на непідконтрольній території наразі неможливо.

Крім того, РФ пошкодила в Україні 876 аптечних пунктів, а 67 знищила повністю.

Також щонайменше 20% машин екстреної медичної допомоги.

За інформацією міністра, від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло понад 100 українських медиків.

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