Росія завдала збитків медичній інфраструктурі України на $7 млрд, - Ляшко
Від початку повномасштабної війни Росія завдала медичній інфраструктурі України збитків на суму щонайменше $7 мільярдів.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що по всій Україні пошкоджено або зруйновано 715 медзакладів. Пошкоджено або знищено 1877 об'єктів, 1657 з них пошкоджені, а 220 повністю зруйновані та не підлягають відновленню.
Водночас отримати інформацію про стан лікарень на непідконтрольній території наразі неможливо.
Крім того, РФ пошкодила в Україні 876 аптечних пунктів, а 67 знищила повністю.
Також щонайменше 20% машин екстреної медичної допомоги.
За інформацією міністра, від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло понад 100 українських медиків.
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