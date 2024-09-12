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Ночью оккупанты ударили по Боровой и Золочеву Харьковской области, за прошлые сутки обстреляли Богодуховский и Купянский районы (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты ночью из РСЗО обстреляли многоквартирный дом в Боровой и нанесли удар с БПЛА по поселку Золочев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 04:47 12 сентября российские захватчики обстреляли поселок Боровая. В результате обстрела горели конструктивные элементы разрушенного 2-этажного жилого дома.

Чуть раньше, в 04:20, российскими войсками был нанесен удар БПЛА по поселку Золочев. В результате поврежден частный дом, хозяйственные постройки и газовые сети.

В течение 11 сентября под вражеским огнем оказались Богодуховский и Купянский районы. В частности, в Богодуховском враг обстрелял села Березовка и Калиновка. В Купянске в результате вражеского обстрела КАБами полностью разрушен магазин.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в Боровой под завалами дома оказалась 86-летняя женщина. Спасатели деблокировали ее, пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу. Также повреждены близлежащие домовладения. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО "Торнадо-С".

Напомним, на Харьковщине планируют расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми из трех громад Купянского района. Под эвакуацию подпадает около 270 детей с их родителями.

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Обстріли Харківщини 11-12 вересня
Обстріли Харківщини 11-12 вересня
Обстріли Харківщини 11-12 вересня
Обстріли Харківщини 11-12 вересня

Наслідки обстрілу Борової Харківської області
Наслідки обстрілу Борової Харківської області
Наслідки обстрілу Борової Харківської області
Наслідки обстрілу Борової Харківської області
Наслідки обстрілу Борової Харківської області

Автор: 

обстрел (27165) Харьковщина (5577)


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12.09.2024 09:36 Ответить
 
 