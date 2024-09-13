Волонтери БФ "Разом для України" потрапили під обстріл рашистів КАБами на Сумщині. ВIДЕО
Вранці 13 вересня російські загарбники атакували керованими авіабомбами Ямпільську громаду на Сумщині. Волонтери благодійного фонду "Разом для України" потрапили під обстріл біля лікарні.
Про це повідомляється на офіційній сторінці фонду у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що волонтери потрапили під обстріл під час розвантаження гуманітарного вантажу для Ямпільської лікарні.
Зокрема, за їхніми словами, дві авіабомби розірвалися в 100 метрах від лікарні.
За даними фонду, волонтери та персонал лікарні залишилися без серйозних пошкоджень, проте в самій будівлі медичного закладу вилетіли шибки, а автомобільна техніка та сама гуманітарна допомога були посічені уламками.
Після обстрілу до лікарні почали звозити поранених місцевих, серед яких були переважно жінки, діти та люди похилого віку, яким надавали допомогу в екстремальних умовах у підвальних приміщеннях.
"Після загострення ситуації на Курщині та прикордонні Сумщини, БФ "Разом для України" започаткував мініпрограму із забезпечення лікарень Сумщини необхідними медикаментами, ортопедичними засобами та розхідними матеріалами. Включно із сьогоднішньою доставкою в Ямпіль та попередніми доставками у медичні заклади Сум, Хотіні, Шостки та Глухова, благодійним фондом було доставлено близько 10 тонн гуманітарної допомоги, загальною вартістю у 8 млн грн", - розповіли у фонді.
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