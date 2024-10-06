Росіяни атакували авто волонтерів на Донеччині: один загиблий та один постраждалий
У неділю, 6 жовтня, російські загарбники атакували FPV-дроном автомобіль волонтерів в населеному пункті Іллінка на Донеччині. Один волонтер загинув, інший постраждав.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, 6 жовтня 2024 року в с. Іллінка Курахівської громади російська армія атакувала fpv-дроном автомобіль, в якому перебували представники волонтерської організації",- розповіли у відомстві.
Волонтери прямували евакуйовувати цивільних з небезпечного регіону.
Внаслідок ворожої дронової атаки загинув 37-річний волонтер, а його 32-річний колега дістав акубаротравму.
