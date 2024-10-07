Доба на Донеччині: троє загиблих та 10 поранених, серед них - шестирічна дитина. ФОТО

Російські загарбники минулої доби обстріляли населені пункти Волноваського, Покровського, Краматорського та Бахмутського районів. Є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район

У Максимівці Вугледарської ТГ пошкоджено 14 будинків.

Покровський район

В Іллінці Курахівської ТГ 1 людина загинула і 1 поранена; обстріляні Курахове, Курахівка, Веселий Гай, Сонцівка.

6 жовтня о 17:00 внаслідок артобстрілу смт Шевченко пошкоджено приватний будинок. Місцева жителька 1954 року народження отримала осколкове поранення хребта.

О 19.03 відбулось загоряння покрівлі релігійної споруди (непрацююча) на площі 250 м кв. Рятувальникам вдалось приборкати пожежу о 23.50.

Близько 19:06 у Покровську було зафіксовано скид боєприпасу БпЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль, водій якого рухався по вул. Захисників України.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 5 будинків, у Торському — 2, у Зарічному — 1. У Миколаївці пошкоджені 17 приватних будинків, багатоповерхівка, адмінбудівля, гуртожиток і 2 склади. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені; пошкоджені 12 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, крамниця, кафе, пошта, банк, 2 лінії електропередач.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки. У Часовому Яру 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 9 приватних будинків. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 267 людей, у тому числі 29 дітей.