РФ вдарила балістикою по судну під прапором Палау в Одесі: загинув українець, ще п’ятеро іноземців постраждали

У понеділок, 7 жовтня, російські загарбники атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

Про це повідомив у Telegram очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ціллю окупантів стала портова інфраструктура Одеси. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау.

Унаслідок атаки загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі.

Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один – легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

"За останні декілька днів це вже друга атака цивільного судна у портах Одещини. Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян", - написав Кіпер.

