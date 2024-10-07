УКР
РФ вдарила балістикою по судну під прапором Палау в Одесі: загинув українець, ще п’ятеро іноземців постраждали

РФ вдарила по судну в Одесі

У понеділок, 7 жовтня, російські загарбники атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

Про це повідомив у Telegram очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ціллю окупантів стала портова інфраструктура Одеси. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау.

Унаслідок атаки загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі.

Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один – легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

"За останні декілька днів це вже друга атака цивільного судна у портах Одещини. Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян", - написав Кіпер.

Читайте також: Росіяни атакували портову інфраструктуру Одеси ракетою "Іскандер-М": пошкоджено суховантажне судно (оновлено)

їх хусіти консультували, чи вони хуситів?
07.10.2024 22:40 Відповісти
Чомусь вже досить давно перестали збивати балістичні ракети на Одесу та передмістя 😕, зате новорахівський порт стоїть "нерушимий" наче й не було нічого 🤬 !
07.10.2024 22:50 Відповісти
Де відповідь по кацапським танкерам у Чорному морі?
07.10.2024 23:08 Відповісти
Украина, Молдова, Белиз, Палау и Танзания находятся в Черном списке, с уровнем риска от среднего до высокого. Согласно Парижскому меморандуму, высокий риск нарушения возможен для флагов Того, Албании и Коморских островов. Позиция флага в Черном списке обусловлена ​​отсутствием регулярных проверок флота администрацией флага, а также отсутствием реального контроля за соблюдением норм и наличием низких требований к техническому состоянию судна.
07.10.2024 23:52 Відповісти
У Румунії будують перший в Європі корабель-носій дронів
07.10.2024 23:57 Відповісти
Ща на Западе скажут что ето была опять была случайность и рашисты целились по военным судам
08.10.2024 08:05 Відповісти
 
 