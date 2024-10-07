РФ ударила баллистикой по судну под флагом Палау в Одессе: погиб украинец, еще пятеро иностранцев пострадали

В понедельник, 7 октября, российские захватчики атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, еще пятеро иностранных граждан пострадали.

Об этом сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что целью оккупантов стала портовая инфраструктура Одессы. Баллистической ракетой враг ударил в гражданское судно под флагом Палау.

Вследствие атаки погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы.

Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один - легкой. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

"За последние несколько дней это уже вторая атака гражданского судна в портах Одесской области. Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян", - написал Кипер.

