РФ ударила баллистикой по судну под флагом Палау в Одессе: погиб украинец, еще пятеро иностранцев пострадали

РФ вдарила по судну в Одесі

В понедельник, 7 октября, российские захватчики атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, еще пятеро иностранных граждан пострадали.

Об этом сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что целью оккупантов стала портовая инфраструктура Одессы. Баллистической ракетой враг ударил в гражданское судно под флагом Палау.

Вследствие атаки погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы.

Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один - легкой. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

"За последние несколько дней это уже вторая атака гражданского судна в портах Одесской области. Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян", - написал Кипер.

Смотрите также: Рашисты атаковали порт Южный: повреждено гражданское судно. ФОТОРЕПОРТАЖ

Одесса (8011) порт (745)
їх хусіти консультували, чи вони хуситів?
07.10.2024 22:40 Ответить
Чомусь вже досить давно перестали збивати балістичні ракети на Одесу та передмістя 😕, зате новорахівський порт стоїть "нерушимий" наче й не було нічого 🤬 !
07.10.2024 22:50 Ответить
Де відповідь по кацапським танкерам у Чорному морі?
07.10.2024 23:08 Ответить
Украина, Молдова, Белиз, Палау и Танзания находятся в Черном списке, с уровнем риска от среднего до высокого. Согласно Парижскому меморандуму, высокий риск нарушения возможен для флагов Того, Албании и Коморских островов. Позиция флага в Черном списке обусловлена ​​отсутствием регулярных проверок флота администрацией флага, а также отсутствием реального контроля за соблюдением норм и наличием низких требований к техническому состоянию судна.
07.10.2024 23:52 Ответить
У Румунії будують перший в Європі корабель-носій дронів
07.10.2024 23:57 Ответить
Ща на Западе скажут что ето была опять была случайность и рашисты целились по военным судам
08.10.2024 08:05 Ответить
 
 