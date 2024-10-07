РУС
Рашисты атаковали порт Южный: повреждено гражданское судно. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Повреждено гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий, передает Цензор.НЕТ.

Судно было загружено зерном кукурузы для экспорта.

Никто из 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии, не пострадал. Всего на судно было загружено около 6 тысяч тонн украинской кукурузы.

Читайте также: Враг ударил по Константиновке, ранены четыре гражданских

Россияне заявили о якобы уничтожении военного груза.

"В общем, это уже 20-е гражданское судно, получившее повреждения в результате российских атак. Несколько недель назад страна-террорист ударила по судну, которое везло пшеницу в Египет. Это ничто иное, как попытки России повлиять на успешную работу Украинского морского продовольственного коридора и поставить под угрозу мировую продовольственную безопасность", - сказал вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала объекты инфраструктуры Запорожья: Ранены 3 человека

РФ вдарила по порту Південний: пошкоджено цивільне судно
обстрел (29135) Одесская область (3786) Порт Пивденный (14) порт (745)
Чому б не відповісти по танкерам з новоросійську? Якщо орочня не хоче зберігати паритет на ЧМ, то 40% кацапського експорту йде прямо звідти..
07.10.2024 14:26 Ответить
чим? дрони малоефективні. Своїх ракет немає. Чужими бити не можна.
07.10.2024 14:31 Ответить
Магурами, очевидно.
07.10.2024 14:33 Ответить
Щось давно не прилітало в новорашистський порт, знов бережуть виборчу кампанію в США (цінами на нафту) 😡!
07.10.2024 14:38 Ответить
Порт щільно прикритий ППО була одна спроба беспілотниками, десь є відео там пуски з різних сторін. Треба західні ракети а вони не дозволять тому що зупинка екпорту підніме в них інфляцію.

В морі треба атакувати коли вони пливуть звідти з доказами що там були, але це точно сприймуть негативно на заході атака в нейтральних водах на цивільне судно і є політичні ризики.
07.10.2024 15:48 Ответить
полум'яний привіт дружньому Єгипту від братньої Росососії....
країни-мазохісти Африки та й загалом "Глобальний Південь", ви й надалі цілуйте у сраку міжнародних терористів-людожерів..
07.10.2024 14:48 Ответить
Топити кацапські танкери у Чорному морі.
07.10.2024 16:06 Ответить
Треба у новососісську пару танкерів притопити…
07.10.2024 16:46 Ответить
 
 