Рашисты атаковали порт Южный: повреждено гражданское судно. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Повреждено гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий, передает Цензор.НЕТ.

Судно было загружено зерном кукурузы для экспорта.

Никто из 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии, не пострадал. Всего на судно было загружено около 6 тысяч тонн украинской кукурузы.

Россияне заявили о якобы уничтожении военного груза.

"В общем, это уже 20-е гражданское судно, получившее повреждения в результате российских атак. Несколько недель назад страна-террорист ударила по судну, которое везло пшеницу в Египет. Это ничто иное, как попытки России повлиять на успешную работу Украинского морского продовольственного коридора и поставить под угрозу мировую продовольственную безопасность", - сказал вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба.

