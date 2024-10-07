РФ атаковала объекты инфраструктуры Запорожья: Ранены 3 человека
Российские войска атаковали Запорожье, в результате чего ранения получили 3 человека.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Россия нанесла очередные удары по территории области, в частности по Запорожью. Поражению подверглись объекты инфраструктуры. Ранения получили трое сотрудников этих объектов. Медики оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ выпустили КАБы на Запорожье.
