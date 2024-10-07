РУС
РФ выпустила КАБы на Запорожье и Сумщину

Росіяни випустили КАБи в напрямку Запоріжжя та Сумщини

Российские захватчики осуществили пуски КАБов в направлении Запорожья.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Жителей города призвали пройти в укрытие.

Также Воздушные силы заявили о пусках КАБов на Сумщину.

В Запорожье прогремел взрыв.

Стільки галосу з Ф16 а який толк від їх якщо й досі носії КАБів рашиськи не падають до запуску КАБа??? :/
показать весь комментарий
07.10.2024 09:39 Ответить
виявляється, до гармати "абрамса" треба мати ще відповідні снаряди, а інакше на ньому можно кататись. Опцію "залякування" ми вже використали у перші пару тижнів.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:54 Ответить
 
 