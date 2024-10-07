РФ випустила КАБи на Запоріжжя та Сумщину
Російські загарбники здійснили пуски КАБів в напрямку Запоріжжя.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Жителів міста закликали пройти до укриття.
Також Повітряні сили заявили про пуски КАБів на Сумщину.
У Запоріжжі пролунав вибух.
Oleksii Pilevych
Urs
