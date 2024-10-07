УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4984 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 484 2

РФ випустила КАБи на Запоріжжя та Сумщину

Росіяни випустили КАБи в напрямку Запоріжжя та Сумщини

Російські загарбники здійснили пуски КАБів в напрямку Запоріжжя.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Жителів міста закликали пройти до укриття.

Також Повітряні сили заявили про пуски КАБів на Сумщину.

У Запоріжжі пролунав вибух.

Також читайте: Росіяни вдарили КАБом по Черкаській Лозовій на Харківщині: поранено 3 людей

Автор: 

Запоріжжя (2362) обстріл (30425) КАБ (424)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стільки галосу з Ф16 а який толк від їх якщо й досі носії КАБів рашиськи не падають до запуску КАБа??? :/
показати весь коментар
07.10.2024 09:39 Відповісти
виявляється, до гармати "абрамса" треба мати ще відповідні снаряди, а інакше на ньому можно кататись. Опцію "залякування" ми вже використали у перші пару тижнів.
показати весь коментар
07.10.2024 09:54 Відповісти
 
 