РФ атакувала об’єкти інфраструктури Запоріжжя: Поранено 3 особи

Росіяни обстріляли Запоріжжя: Є поранені

Російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого поранення дістали 3 особи.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Росія нанесла чергові удари по території області, зокрема по Запоріжжю. Ураження зазнали обʼєкти інфраструктури. Поранення дістали троє співробітники цих обʼєктів. Медики надають всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що війська РФ випустили КАБи на Запоріжжя.

Уламки впали в 4 районах Київщини: пошкоджено будинки та склад. ФОТО

Запоріжжя (2362) обстріл (30425)
