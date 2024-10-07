РФ атакувала об’єкти інфраструктури Запоріжжя: Поранено 3 особи

Російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого поранення дістали 3 особи.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Росія нанесла чергові удари по території області, зокрема по Запоріжжю. Ураження зазнали обʼєкти інфраструктури. Поранення дістали троє співробітники цих обʼєктів. Медики надають всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що війська РФ випустили КАБи на Запоріжжя.

Читайте: Уламки впали в 4 районах Київщини: пошкоджено будинки та склад. ФОТО