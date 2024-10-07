РФ атакувала об’єкти інфраструктури Запоріжжя: Поранено 3 особи
Російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого поранення дістали 3 особи.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Росія нанесла чергові удари по території області, зокрема по Запоріжжю. Ураження зазнали обʼєкти інфраструктури. Поранення дістали троє співробітники цих обʼєктів. Медики надають всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що війська РФ випустили КАБи на Запоріжжя.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Розтавляє проміжжя...
Саме час!
Все спермою полити!
Гутеріш..
Як до заміжжя...
З Гарісом Лемом...
Тикає ніс...
Та не знає, що робитм...
З прблемою...
Лише одна рима?
Невже...
Пентагон....
Не всаать своє рило...
При чому, я здатний ...
І на більше...
Я можу, напридлад...
Виконати буд-яке...
Твоє бажангня...
Який би тИ не був дикий...