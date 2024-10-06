УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4434 відвідувача онлайн
Новини
9 709 22

Росіяни атакували портову інфраструктуру Одеси ракетою "Іскандер-М": пошкоджено суховантажне судно (оновлено)

Атака на Одесу 6 жовтня

У ніч на 6 жовтня російські війська атакували Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено  суховантажне цивільне судно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Щодо ракетної атаки: внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали", - написав він.

Також Кіпер зазначив, що правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення.

Згодом в Офісі Генерального прокурора уточнили інформацію:

"За даними слідства, у ніч на 6 жовтня 2024 року ворог здійснив повітряну атаку на Одесу та область. Попередньо, удари були завдані безпілотними літальними апаратами та балістичною ракетою "Іскандер-М".

Читайте: Уночі росіяни атакували Одесу "Шахедами": постраждав чоловік, пошкоджена цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Внаслідок дронової атаки пошкоджено складські будівлі, автомобілі та газопровід. Постраждав 59-річний чоловік – охоронець одного зі складських приміщень, його із травмами різного ступеня важкості доставили до лікарні.

Також через ракетну атаку ворога по портовій інфраструктурі пошкоджено суховантажне цивільне судно.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

На місцях подій прокурори та слідчі СБУ документують наслідки збройної агресії рф.

Раніше повідомлялося, що вночі 6 жовтня Росія атакувала Одесу "Шахедами". Унаслідок влучання поранення дістав один чоловік. Пошкоджено складські приміщення.

Автор: 

корабель (1622) Одеса (5601) балістичні ракети (465)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Навідників повна Одеса.
показати весь коментар
06.10.2024 10:41 Відповісти
+4
Щас опять в Лондоне скажут что ракетная атака по гражданскому судну была случайность. Вообще не пойму почему мы не бьем по так называемым цивильным гражданским аеропортам и самолетах на московии, которыми они перевозят террористов и наемников? Они наши уже уничтожили. Нужно загнать рашистов в каменный век прежде чем они ето с нами сделают.
показати весь коментар
06.10.2024 10:59 Відповісти
+4
І що, це особисто для тебе новина, чи саме це сказали викласти на гілку ?
показати весь коментар
06.10.2024 11:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навідників повна Одеса.
показати весь коментар
06.10.2024 10:41 Відповісти
Якраз таки цю людину не потрібно ображати. Він багато зробив для України вже після дружби з ПР. Гріхи маємо простити.
показати весь коментар
06.10.2024 17:03 Відповісти
Ні фіга собі, гріхи простити. Через такі гріхи пуйло і приперлося до нас захищати своїх.
показати весь коментар
06.10.2024 18:26 Відповісти
Ошибаетесь. Как одессит скажу. Одесса не вышла после того как сгорели сторонники россии 2 мая. Никто. Вообще! Я был там и все видел. 2 мая.
показати весь коментар
06.10.2024 14:41 Відповісти
вони пішли в підпілля
показати весь коментар
06.10.2024 15:11 Відповісти
У 15 році я працював з одним кадром з Чорноморська Він прямо слиною брижчав за ,,згарєвших мальчіков,,. Три місяці кожен день політично з ним працював поки він не став знову українцем. Інтернет, факти, фото, відео, бесіди зробили з буйнопомішаного нормальну людину. І що цікаво, відпочивати він декілька років поспіль до 14 року їздив з родиною на західну Україну влітку. Я його цим і взяв. Казав чого тебе за ці роки не побили, а дружину не згвалтували злі бандери. Та й цивілізацією західних сел та містечок в порівнянні навіть з південними районами нашої країни. Не кажучи про домбасян. Так людина стала нашою. Маю надію.
показати весь коментар
06.10.2024 17:12 Відповісти
....буквально 10 хв. тому здибав у ЮТуб сюжет де аддєсітка доказувала чому в Адєссє повинен стояти пам"ятник Пушкіну....
показати весь коментар
06.10.2024 10:48 Відповісти
І що, це особисто для тебе новина, чи саме це сказали викласти на гілку ?
показати весь коментар
06.10.2024 11:02 Відповісти
https://www.facebook.com/100022047758716/videos/1257713908747496 Вугледарські ждуни.
показати весь коментар
06.10.2024 13:23 Відповісти
Если что, памятник Пушкину можно переделать в памятник Росомахе из Люди-Х, а памятник Ленину в памятник доктору Манхеттену.
показати весь коментар
06.10.2024 16:02 Відповісти
членін вже нікого не збуджує...навіть для вати він ворог як горбачов...рАзвалил рАсєюшку
показати весь коментар
06.10.2024 16:09 Відповісти
в місті Корець, що на Рівненщині памятник члєніну переробили на Шевченку, голову помінялти але ж ***** того виродка ліпили як небуть-і фігура така специфічна, не українська, виглядає потворно.
показати весь коментар
06.10.2024 20:10 Відповісти
За гроші агентів москалі купують навіть в США та ЄС. Для протидії є спецпідрозділи з великими зп.
показати весь коментар
06.10.2024 10:59 Відповісти
Щас опять в Лондоне скажут что ракетная атака по гражданскому судну была случайность. Вообще не пойму почему мы не бьем по так называемым цивильным гражданским аеропортам и самолетах на московии, которыми они перевозят террористов и наемников? Они наши уже уничтожили. Нужно загнать рашистов в каменный век прежде чем они ето с нами сделают.
показати весь коментар
06.10.2024 10:59 Відповісти
Вже солідол готують, тепер залишилося тебе із собаками розшкати і обсолідоленим, многоразовим і будемо тобою пуляти
показати весь коментар
06.10.2024 11:04 Відповісти
Нехай власник судна подає до суду на кацапів, бо іноземне судно-це іноземна територія.
показати весь коментар
06.10.2024 11:22 Відповісти
Здали покидьки кідарські, напевно не зовсім суховантаж?
показати весь коментар
06.10.2024 11:32 Відповісти
Повідомляють, що Ізраїль передав Україні систему раннього оповіщення про ракетні атаки. Вона здатна виявляти запуски ракет і безпілотників, розраховувати траєкторію їхнього польоту і з високою точністю обчислювати координати місця падіння і час, що залишився до прильоту.
показати весь коментар
06.10.2024 13:55 Відповісти
От тобі і "де дві незбиті ракети"...... Тут хтось "висловлював невдоволення" - "Дві збили - а куди ще дві ділися?"
показати весь коментар
06.10.2024 13:57 Відповісти
Вже більше місяця ЖОДНОЇ балістики на крисяндію
показати весь коментар
06.10.2024 13:58 Відповісти
Не думаю, що кацапи витрачали б Іскандер та БПЛА, щоб поранити охоронця...
показати весь коментар
06.10.2024 14:12 Відповісти
 
 