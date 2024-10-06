Росіяни атакували портову інфраструктуру Одеси ракетою "Іскандер-М": пошкоджено суховантажне судно (оновлено)

У ніч на 6 жовтня російські війська атакували Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Щодо ракетної атаки: внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали", - написав він.

Також Кіпер зазначив, що правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення.

Згодом в Офісі Генерального прокурора уточнили інформацію:

"За даними слідства, у ніч на 6 жовтня 2024 року ворог здійснив повітряну атаку на Одесу та область. Попередньо, удари були завдані безпілотними літальними апаратами та балістичною ракетою "Іскандер-М".

Читайте: Уночі росіяни атакували Одесу "Шахедами": постраждав чоловік, пошкоджена цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Внаслідок дронової атаки пошкоджено складські будівлі, автомобілі та газопровід. Постраждав 59-річний чоловік – охоронець одного зі складських приміщень, його із травмами різного ступеня важкості доставили до лікарні.

Також через ракетну атаку ворога по портовій інфраструктурі пошкоджено суховантажне цивільне судно.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

На місцях подій прокурори та слідчі СБУ документують наслідки збройної агресії рф.

Раніше повідомлялося, що вночі 6 жовтня Росія атакувала Одесу "Шахедами". Унаслідок влучання поранення дістав один чоловік. Пошкоджено складські приміщення.