Россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами: повреждено сухогрузное гражданское судно
В ночь на 6 октября российские войска атаковали Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки было повреждено сухогрузное гражданское судно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм председателя Одесской ОГА Олега Кипера.
"Относительно ракетной атаки: в результате обстрела повреждено сухогрузное гражданское судно. К счастью, люди не пострадали", - написал он.
Также Кипер отметил, что правоохранители документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения.
Ранее сообщалось, что ночью 6 октября Россия атаковала Одессу "Шахедами". В результате попадания ранения получил один человек. Повреждены складские помещения.
