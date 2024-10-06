Россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами: повреждено сухогрузное гражданское судно

В ночь на 6 октября российские войска атаковали Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки было повреждено сухогрузное гражданское судно.

Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

"Относительно ракетной атаки: в результате обстрела повреждено сухогрузное гражданское судно. К счастью, люди не пострадали", - написал он.

Также Кипер отметил, что правоохранители документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения.

Ранее сообщалось, что ночью 6 октября Россия атаковала Одессу "Шахедами". В результате попадания ранения получил один человек. Повреждены складские помещения.

