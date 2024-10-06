РУС
Россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами: повреждено сухогрузное гражданское судно

В ночь на 6 октября российские войска атаковали Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки было повреждено сухогрузное гражданское судно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм председателя Одесской ОГА Олега Кипера.

"Относительно ракетной атаки: в результате обстрела повреждено сухогрузное гражданское судно. К счастью, люди не пострадали", - написал он.

Также Кипер отметил, что правоохранители документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения.

Ранее сообщалось, что ночью 6 октября Россия атаковала Одессу "Шахедами". В результате попадания ранения получил один человек. Повреждены складские помещения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе прогремели мощные взрывы, - Труханов

Автор: 

корабль (2051) Одесса (8011) баллистические ракеты (433)
+13
Навідників повна Одеса.
06.10.2024 10:41 Ответить
+4
Щас опять в Лондоне скажут что ракетная атака по гражданскому судну была случайность. Вообще не пойму почему мы не бьем по так называемым цивильным гражданским аеропортам и самолетах на московии, которыми они перевозят террористов и наемников? Они наши уже уничтожили. Нужно загнать рашистов в каменный век прежде чем они ето с нами сделают.
06.10.2024 10:59 Ответить
+4
І що, це особисто для тебе новина, чи саме це сказали викласти на гілку ?
06.10.2024 11:02 Ответить
06.10.2024 10:41 Ответить
Якраз таки цю людину не потрібно ображати. Він багато зробив для України вже після дружби з ПР. Гріхи маємо простити.
06.10.2024 17:03 Ответить
Ні фіга собі, гріхи простити. Через такі гріхи пуйло і приперлося до нас захищати своїх.
06.10.2024 18:26 Ответить
Ошибаетесь. Как одессит скажу. Одесса не вышла после того как сгорели сторонники россии 2 мая. Никто. Вообще! Я был там и все видел. 2 мая.
06.10.2024 14:41 Ответить
вони пішли в підпілля
06.10.2024 15:11 Ответить
У 15 році я працював з одним кадром з Чорноморська Він прямо слиною брижчав за ,,згарєвших мальчіков,,. Три місяці кожен день політично з ним працював поки він не став знову українцем. Інтернет, факти, фото, відео, бесіди зробили з буйнопомішаного нормальну людину. І що цікаво, відпочивати він декілька років поспіль до 14 року їздив з родиною на західну Україну влітку. Я його цим і взяв. Казав чого тебе за ці роки не побили, а дружину не згвалтували злі бандери. Та й цивілізацією західних сел та містечок в порівнянні навіть з південними районами нашої країни. Не кажучи про домбасян. Так людина стала нашою. Маю надію.
06.10.2024 17:12 Ответить
....буквально 10 хв. тому здибав у ЮТуб сюжет де аддєсітка доказувала чому в Адєссє повинен стояти пам"ятник Пушкіну....
06.10.2024 10:48 Ответить
06.10.2024 11:02 Ответить
https://www.facebook.com/100022047758716/videos/1257713908747496 Вугледарські ждуни.
06.10.2024 13:23 Ответить
Если что, памятник Пушкину можно переделать в памятник Росомахе из Люди-Х, а памятник Ленину в памятник доктору Манхеттену.
06.10.2024 16:02 Ответить
членін вже нікого не збуджує...навіть для вати він ворог як горбачов...рАзвалил рАсєюшку
06.10.2024 16:09 Ответить
в місті Корець, що на Рівненщині памятник члєніну переробили на Шевченку, голову помінялти але ж ***** того виродка ліпили як небуть-і фігура така специфічна, не українська, виглядає потворно.
06.10.2024 20:10 Ответить
За гроші агентів москалі купують навіть в США та ЄС. Для протидії є спецпідрозділи з великими зп.
06.10.2024 10:59 Ответить
Щас опять в Лондоне скажут что ракетная атака по гражданскому судну была случайность. Вообще не пойму почему мы не бьем по так называемым цивильным гражданским аеропортам и самолетах на московии, которыми они перевозят террористов и наемников? Они наши уже уничтожили. Нужно загнать рашистов в каменный век прежде чем они ето с нами сделают.
06.10.2024 10:59 Ответить
Вже солідол готують, тепер залишилося тебе із собаками розшкати і обсолідоленим, многоразовим і будемо тобою пуляти
06.10.2024 11:04 Ответить
Нехай власник судна подає до суду на кацапів, бо іноземне судно-це іноземна територія.
06.10.2024 11:22 Ответить
Здали покидьки кідарські, напевно не зовсім суховантаж?
06.10.2024 11:32 Ответить
Повідомляють, що Ізраїль передав Україні систему раннього оповіщення про ракетні атаки. Вона здатна виявляти запуски ракет і безпілотників, розраховувати траєкторію їхнього польоту і з високою точністю обчислювати координати місця падіння і час, що залишився до прильоту.
06.10.2024 13:55 Ответить
От тобі і "де дві незбиті ракети"...... Тут хтось "висловлював невдоволення" - "Дві збили - а куди ще дві ділися?"
06.10.2024 13:57 Ответить
Вже більше місяця ЖОДНОЇ балістики на крисяндію
06.10.2024 13:58 Ответить
Не думаю, що кацапи витрачали б Іскандер та БПЛА, щоб поранити охоронця...
06.10.2024 14:12 Ответить
 
 