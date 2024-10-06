В Одессе прогремели мощные взрывы, - Труханов
В Одессе в субботу поздно вечером во время атаки российских ударных беспилотников раздались мощные взрывы.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
В 23:11 Труханов сообщил, что в городе слышны взрывы.
Впоследствии он предупредил о новых ударных БПЛА в направлении Одессы.
В 23:34 он написал: "Еще взрывы в городе".
В 23:49 снова появилось сообщение: "Мощные взрывы в городе. Не покидайте укрытий!".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий06.10.2024 00:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
12345 #593783
показать весь комментарий06.10.2024 08:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
12345 #593783
показать весь комментарий06.10.2024 08:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex T #490765
показать весь комментарий06.10.2024 11:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль