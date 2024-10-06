В Одессе прогремели мощные взрывы, - Труханов

В Одессе в субботу поздно вечером во время атаки российских ударных беспилотников раздались мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В 23:11 Труханов сообщил, что в городе слышны взрывы.

Впоследствии он предупредил о новых ударных БПЛА в направлении Одессы.

В 23:34 он написал: "Еще взрывы в городе".

В 23:49 снова появилось сообщение: "Мощные взрывы в городе. Не покидайте укрытий!".