В Одессе прогремели мощные взрывы, - Труханов

Вибух

В Одессе в субботу поздно вечером во время атаки российских ударных беспилотников раздались мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В 23:11 Труханов сообщил, что в городе слышны взрывы.

Впоследствии он предупредил о новых ударных БПЛА в направлении Одессы.

В 23:34 он написал: "Еще взрывы в городе".

В 23:49 снова появилось сообщение: "Мощные взрывы в городе. Не покидайте укрытий!".

Мер Одеси Геннадій Труханов про вибухи у місті

взрыв (6878) Одесса (8009)
геша, тримайся! коридор через Рені тобі відомий, чмошнику
06.10.2024 00:49 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/6/7478353/ ПВО уничтожила все беспилотники, которые атаковали Киев - КГВА
06.10.2024 08:18 Ответить
https://t.me/voynareal/100224 У Кузьминках Московської області пожежа, ймовірно, після атаки безпілотника на Московське вище загальновійськове командне училище.
06.10.2024 08:19 Ответить
Потужніші за Ішакових менеджерів!!
06.10.2024 11:39 Ответить
 
 