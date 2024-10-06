В Одесі пролунали потужні вибухи

В Одесі у суботу пізно ввечері під час атаки російських ударних безпілотників пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

О 23:11 Труханов повідомив, що в місті чутно вибухи.

Згодом він попередив про нові ударні БПлА в напрямку Одеси.

О 23:34 він написав: "Ще вибухи в місті".

О 23:49 знову з'явилося повідомлення: "Потужні вибухи у місті. Не залишайте укриттів!".