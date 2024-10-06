В Одесі пролунали потужні вибухи
В Одесі у суботу пізно ввечері під час атаки російських ударних безпілотників пролунали потужні вибухи.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
О 23:11 Труханов повідомив, що в місті чутно вибухи.
Згодом він попередив про нові ударні БПлА в напрямку Одеси.
О 23:34 він написав: "Ще вибухи в місті".
О 23:49 знову з'явилося повідомлення: "Потужні вибухи у місті. Не залишайте укриттів!".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар06.10.2024 00:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
12345 #593783
показати весь коментар06.10.2024 08:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
12345 #593783
показати весь коментар06.10.2024 08:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex T #490765
показати весь коментар06.10.2024 11:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль