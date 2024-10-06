УКР
В Одесі пролунали потужні вибухи

Вибух

В Одесі у суботу пізно ввечері під час атаки російських ударних безпілотників пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

О 23:11 Труханов повідомив, що в місті чутно вибухи.

Згодом він попередив про нові ударні БПлА в напрямку Одеси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі пролунали вибухи

О 23:34 він написав: "Ще вибухи в місті".

О 23:49 знову з'явилося повідомлення: "Потужні вибухи у місті. Не залишайте укриттів!".

Мер Одеси Геннадій Труханов про вибухи у місті

Автор: 

геша, тримайся! коридор через Рені тобі відомий, чмошнику
06.10.2024 00:49 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/6/7478353/ ПВО уничтожила все беспилотники, которые атаковали Киев - КГВА
06.10.2024 08:18 Відповісти
https://t.me/voynareal/100224 У Кузьминках Московської області пожежа, ймовірно, після атаки безпілотника на Московське вище загальновійськове командне училище.
06.10.2024 08:19 Відповісти
Потужніші за Ішакових менеджерів!!
06.10.2024 11:39 Відповісти
 
 