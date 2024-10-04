УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12506 відвідувачів онлайн
Новини
3 293 1

В Одесі пролунали вибухи

В ніч на 4 жовтня в Одесі пролунали вибухи

В ніч на 4 жовтня в Одесі пролунали вибухи.

Про це у своєму телеграм-каналі написав мер міста Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - закликав Труханов.

Раніше Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" з Чороного моря в напрямку Одеси.

Читайте: Ракетний удар по Одесі 20 вересня: Поранений чоловік помер у лікарні

Автор: 

вибух (4588) Одеса (5596)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пушкіндт прилетів до труханова
показати весь коментар
04.10.2024 01:06 Відповісти
 
 