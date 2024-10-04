В Одесі пролунали вибухи
В ніч на 4 жовтня в Одесі пролунали вибухи.
Про це у своєму телеграм-каналі написав мер міста Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.
"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - закликав Труханов.
Раніше Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" з Чороного моря в напрямку Одеси.
