В ніч на 4 жовтня в Одесі пролунали вибухи.

Про це у своєму телеграм-каналі написав мер міста Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - закликав Труханов.

Раніше Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" з Чороного моря в напрямку Одеси.

