Ракетний удар по Одесі 20 вересня: Поранений чоловік помер у лікарні
У середу, 25 вересня, у лікарні помер 58-річний чоловік, який був поранений внаслідок російського ракетного удару "Іскандером" по Одесі 20 вересня.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора в лікарні помер один із поранених внаслідок російської атаки по Одесі 20 вересня.
"Чоловіку було 58 років. Щирі співчуття родині та близьким", - додав Кіпер.
Нагадаємо, 20 вересня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. За попередньою інформацією, було використано ракети "Іскандер-М". Тоді постраждали 4 людини.
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