Ракетный удар по Одессе 20 сентября: Раненый мужчина умер в больнице
В среду, 25 сентября, в больнице умер 58-летний мужчина, который был ранен в результате российского ракетного удара "Искандером" по Одессе 20 сентября.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вчера в больнице умер один из раненых в результате российской атаки по Одессе 20 сентября.
"Мужчине было 58 лет. Искренние соболезнования семье и близким", - добавил Кипер.
Напомним, 20 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. По предварительной информации, были использованы ракеты "Искандер-М". Тогда пострадали 4 человека.
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