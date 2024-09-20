Рашисты ударили по Одессе: Обломками ракеты повреждено гражданское судно под флагом Антигуа, есть раненые
Днем 20 сентября российские войска нанесли ракетный удар по припортовой и гражданской инфраструктуре Одессы.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"Обломки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа", - отметил он.
Четверо гражданских людей ранены. Им оказывается вся необходимая помощь.
Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.
Кипер призвал во время объявления сигнала воздушной тревоги идти в укрытие.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе во время воздушной тревоги были взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с юга.
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Є три зони кораблів--білі-сірі- і чорні.
моряки на свій страх та ризик,курсують морями.
Якого гуа?