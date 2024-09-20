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обстрел (25761) Одесса (7740)

Рашисты ударили по Одессе: Обломками ракеты повреждено гражданское судно под флагом Антигуа, есть раненые

Ворог здійснив ракетну атаку на Одесу 20 вересня

Днем 20 сентября российские войска нанесли ракетный удар по припортовой и гражданской инфраструктуре Одессы.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Обломки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа", - отметил он.

Четверо гражданских людей ранены. Им оказывается вся необходимая помощь.

Также читайте: В Одессе - взрывы: Угроза баллистики

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Кипер призвал во время объявления сигнала воздушной тревоги идти в укрытие.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе во время воздушной тревоги были взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с юга.

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Свинособачі порти нормально себе почувають?
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20.09.2024 15:56 Ответить
Исключительно нормально. Как говорит наш лидор, там люди работают. Они могут выйти из зоны комфорта.
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20.09.2024 15:58 Ответить
Тaк, бо Лідoр нaції зaмість виготовлення рaкет, купувaв у ворогa дорожний бітум і будувaв дороги, де підрядникaми були його тесть, жінкa і друзі.
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20.09.2024 16:10 Ответить
Вот прилетело разрешение на снос чугунного пушкина от самой ЮНЕСКО.
Быстро работают однако.
Пора!
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20.09.2024 15:57 Ответить
Пушкін хоч не постраждав?
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20.09.2024 15:58 Ответить
ПОрвало нашмаття. Тільки попіл залишився.
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20.09.2024 15:59 Ответить
ці всі судна "Антігуа"...мяко кажучи..то ржавілі корита ,які ніхто не буде обслуговувати.
Є три зони кораблів--білі-сірі- і чорні.
моряки на свій страх та ризик,курсують морями.
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20.09.2024 15:58 Ответить
Прапор стародавньої і бородатої держави виглядає так:

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20.09.2024 16:36 Ответить
Антитерор - проти терору, антивірус - проти вірусу, а Антигуа - проти гуа.
Якого гуа?
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20.09.2024 17:01 Ответить
 
 