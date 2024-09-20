Рашисты ударили по Одессе: Обломками ракеты повреждено гражданское судно под флагом Антигуа, есть раненые

Днем 20 сентября российские войска нанесли ракетный удар по припортовой и гражданской инфраструктуре Одессы.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Обломки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа", - отметил он.

Четверо гражданских людей ранены. Им оказывается вся необходимая помощь.

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Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Кипер призвал во время объявления сигнала воздушной тревоги идти в укрытие.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе во время воздушной тревоги были взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с юга.

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