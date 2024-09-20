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Зеленский (19029) обстрел (25761) КАБ (277)

Ежедневно РФ выпускает по Украине минимум 100 КАБов, - Зеленский

Зеленський про удари КАБами по Україні

Президент Владимир Зеленский заявил, что ежедневно российские оккупанты выпускают по Украине не менее 100 КАБов.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия ни дня не прекращает террористические удары по нашим электростанциям, по другой нашей критической инфраструктуре. Только одних управляемых авиабомб по меньшей мере уже сотня ежедневно. В таких условиях для нас принципиально важно, чтобы поддержка Украины была на необходимом уровне. На таком уровне, который приближает восстановление безопасности и настоящего справедливого мира", - отметил Зеленский.

Читайте: Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц из России, Ирана и Китая
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Топ комментарии
+5
Питання - де українські КАБи? Не можете протидіять так хоч відповідайте...
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20.09.2024 14:20
+3
Рахівник ти наш
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20.09.2024 14:23
+3
Півтори місяці офіційно маємо Ф 16 і жодного збитого Су 34.
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20.09.2024 14:23
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Питання - де українські КАБи? Не можете протидіять так хоч відповідайте...
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20.09.2024 14:20 Ответить
Краще спитайте, де українські літаки та засоби їх прикриття у повітрі.
А також де взяти вибухівку для українських КАБів?
Захід - це вам не росія, де вибухівки хоч дупою їж.
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20.09.2024 14:22 Ответить
Півтори місяці офіційно маємо Ф 16 і жодного збитого Су 34.
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20.09.2024 14:23 Ответить
Скільки з них на совісті 95 кварталу?
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20.09.2024 14:20 Ответить
Рахівник ти наш
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20.09.2024 14:23 Ответить
Чому не налагодити виробництво українських кабів? Невже немає зовсім у резерві авіабомб, до яких можна приробити електронну начинку, яка з них зробить КАБ? Не вірю, що в Україні немає розумних людей, які б це могли зробити.

До того ж раніше вже це робили на цій війні. Прикріпляли американську начинку до бомб.
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20.09.2024 14:24 Ответить
Статист х***в!
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20.09.2024 14:34 Ответить
Так грозився ж шашликами відповідати.
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20.09.2024 14:44 Ответить
А чому ніхто не атакує міста лднр ,адже там знаходятся рашиські казарми ,туди щодня постачаєтся зброя і пальне ,ворог знищує Харків ,Херсон ,Суми ,а ось в терористичному Донецьку чи Луганську все спокійно .
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20.09.2024 14:57 Ответить
A я думaв, що 73% вибрaли Зеленського Президентом, a виявляється стaтитстом.
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20.09.2024 16:16 Ответить
 
 