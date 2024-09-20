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Зеленський (22411) обстріл (27070) КАБ (278)

Щодня РФ випускає по Україні щонайменше 100 КАБів, - Зеленський

Зеленський про удари КАБами по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що щодня російські окупанти випускають по Україні щонайменше 100 КАБів.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія жодного дня не припиняє терористичні удари по наших електростанціях, по іншій нашій критичній інфраструктурі. Лише одних тільки керованих авіабомб щонайменше вже сотня щодня. В таких умовах для нас принципово важливо, щоб підтримка України була на необхідному рівні. На такому рівні, що наближає відновлення безпеки та справжнього справедливого миру", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі
+5
Питання - де українські КАБи? Не можете протидіять так хоч відповідайте...
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20.09.2024 14:20
+3
Рахівник ти наш
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20.09.2024 14:23
+3
Півтори місяці офіційно маємо Ф 16 і жодного збитого Су 34.
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20.09.2024 14:23
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Питання - де українські КАБи? Не можете протидіять так хоч відповідайте...
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20.09.2024 14:20 Відповісти
Краще спитайте, де українські літаки та засоби їх прикриття у повітрі.
А також де взяти вибухівку для українських КАБів?
Захід - це вам не росія, де вибухівки хоч дупою їж.
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20.09.2024 14:22 Відповісти
Півтори місяці офіційно маємо Ф 16 і жодного збитого Су 34.
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20.09.2024 14:23 Відповісти
Скільки з них на совісті 95 кварталу?
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20.09.2024 14:20 Відповісти
Рахівник ти наш
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20.09.2024 14:23 Відповісти
Чому не налагодити виробництво українських кабів? Невже немає зовсім у резерві авіабомб, до яких можна приробити електронну начинку, яка з них зробить КАБ? Не вірю, що в Україні немає розумних людей, які б це могли зробити.

До того ж раніше вже це робили на цій війні. Прикріпляли американську начинку до бомб.
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20.09.2024 14:24 Відповісти
Статист х***в!
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20.09.2024 14:34 Відповісти
Так грозився ж шашликами відповідати.
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20.09.2024 14:44 Відповісти
А чому ніхто не атакує міста лднр ,адже там знаходятся рашиські казарми ,туди щодня постачаєтся зброя і пальне ,ворог знищує Харків ,Херсон ,Суми ,а ось в терористичному Донецьку чи Луганську все спокійно .
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20.09.2024 14:57 Відповісти
A я думaв, що 73% вибрaли Зеленського Президентом, a виявляється стaтитстом.
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20.09.2024 16:16 Відповісти
 
 