Щодня РФ випускає по Україні щонайменше 100 КАБів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що щодня російські окупанти випускають по Україні щонайменше 100 КАБів.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія жодного дня не припиняє терористичні удари по наших електростанціях, по іншій нашій критичній інфраструктурі. Лише одних тільки керованих авіабомб щонайменше вже сотня щодня. В таких умовах для нас принципово важливо, щоб підтримка України була на необхідному рівні. На такому рівні, що наближає відновлення безпеки та справжнього справедливого миру", - зазначив Зеленський.

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