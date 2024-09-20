Рашисти вдарили по Одесі: Уламками ракети пошкоджено цивільне судно під прапором Антигуа, є поранені

Вдень 20 вересня російські війська завдали ракетного удару по припортовій та цивільній інфраструктурі Одеси.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа", - зазначив він.

Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога.

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Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Кіпер закликав під час оголошення сигналу повітряної тривоги йти до укриття.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу балістики з півдня.

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