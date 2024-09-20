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обстріл (27070) Одеса (5320)

Рашисти вдарили по Одесі: Уламками ракети пошкоджено цивільне судно під прапором Антигуа, є поранені

Ворог здійснив ракетну атаку на Одесу 20 вересня

Вдень 20 вересня російські війська завдали ракетного удару по припортовій та цивільній інфраструктурі Одеси. 

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа", - зазначив він. 

Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щодня РФ випускає по Україні щонайменше 100 КАБів, - Зеленський

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Кіпер закликав під час оголошення сигналу повітряної тривоги йти до укриття. 

Як повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу балістики з півдня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі пролунав вибух

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Свинособачі порти нормально себе почувають?
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20.09.2024 15:56 Відповісти
Исключительно нормально. Как говорит наш лидор, там люди работают. Они могут выйти из зоны комфорта.
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20.09.2024 15:58 Відповісти
Тaк, бо Лідoр нaції зaмість виготовлення рaкет, купувaв у ворогa дорожний бітум і будувaв дороги, де підрядникaми були його тесть, жінкa і друзі.
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20.09.2024 16:10 Відповісти
Вот прилетело разрешение на снос чугунного пушкина от самой ЮНЕСКО.
Быстро работают однако.
Пора!
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20.09.2024 15:57 Відповісти
Пушкін хоч не постраждав?
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20.09.2024 15:58 Відповісти
ПОрвало нашмаття. Тільки попіл залишився.
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20.09.2024 15:59 Відповісти
ці всі судна "Антігуа"...мяко кажучи..то ржавілі корита ,які ніхто не буде обслуговувати.
Є три зони кораблів--білі-сірі- і чорні.
моряки на свій страх та ризик,курсують морями.
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20.09.2024 15:58 Відповісти
Прапор стародавньої і бородатої держави виглядає так:

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20.09.2024 16:36 Відповісти
Антитерор - проти терору, антивірус - проти вірусу, а Антигуа - проти гуа.
Якого гуа?
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20.09.2024 17:01 Відповісти
 
 