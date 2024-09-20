В Одесі пролунали вибухи: Загроза балістики

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики з півдня.

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