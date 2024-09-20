В Одессе раздались взрывы: Угроза баллистики
В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с юга.
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В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це https://t.me/truonline/2729 повідомив мер Геннадій Труханов у тіліграмі. ЛІЛ
Краще всього зараз зробити заміри всіх важливих історичних пам'яток і виявити технології як вони були побудовані і зберегти цю інформацію десь у ЄС. А потім у випадку їх руйнування відбудувати на основі збереженої інформації. Досвід Німеччини. Тут відбудовували історичні пам'ятки на основі збереженої про них інформації після другої світової війни.