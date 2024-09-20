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обстрел (25761) Одесса (7740)

В Одессе раздались взрывы: Угроза баллистики

Вибухи пролунали в Одесі

В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с юга.

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Дві "касети".
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20.09.2024 14:02 Ответить
То пушкинський пердак після новин про демонтаж бомбанув? Ну й гальмо!
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20.09.2024 14:08 Ответить
Чиновникам та військовим заборонили користуватись Telegram на службі, - РНБО Джерело:

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це https://t.me/truonline/2729 повідомив мер Геннадій Труханов у тіліграмі. ЛІЛ
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20.09.2024 14:09 Ответить
шо там юнеско ?
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20.09.2024 14:12 Ответить
Дуже допомогло ЮНЕСКО, коли в Сирії у Пальмірі ІДІЛ історичні пам'ятки руйнував?

Краще всього зараз зробити заміри всіх важливих історичних пам'яток і виявити технології як вони були побудовані і зберегти цю інформацію десь у ЄС. А потім у випадку їх руйнування відбудувати на основі збереженої інформації. Досвід Німеччини. Тут відбудовували історичні пам'ятки на основі збереженої про них інформації після другої світової війни.
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20.09.2024 14:18 Ответить
 
 