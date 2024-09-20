РФ обстріляла Костянтинівку на Донеччині: Постраждали 5 осіб. ФОТО
Російські окупаційні війська завдали удару по Костянтинівці на Донеччині. Постраждали 5 осіб.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Попередньо, місто ворог обстріляв з артиелрії.
"Внаслідок влучання засобів ураження дістали тілесні ушкодження п’ятеро місцевих жителів – чотири жінки віком від 60 до 88 років та 57-річний чоловік. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено фасади багатоквартирних будинків, торговельні павільйони, магазин, адмінбудівлю, гараж, а також лінію електромережі й газопровід.
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