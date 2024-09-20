РФ обстріляла Костянтинівку на Донеччині: Постраждали 5 осіб. ФОТО

Російські окупаційні війська завдали удару по Костянтинівці на Донеччині. Постраждали 5 осіб.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо, місто ворог обстріляв з артиелрії.

"Внаслідок влучання засобів ураження дістали тілесні ушкодження п’ятеро місцевих жителів – чотири жінки віком від 60 до 88 років та 57-річний чоловік. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено фасади багатоквартирних будинків, торговельні павільйони, магазин, адмінбудівлю, гараж, а також лінію електромережі й газопровід.

Читайте: У Селидове немає російських військових, бої точаться на підступах, - офіцер 15-ї БрОП НГУ Рясний



