РФ обстреляла Константиновку на Донетчине: Пострадали 5 человек. ФОТО
Российские оккупационные войска нанесли удар по Константиновке в Донецкой области. Пострадали 5 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Предварительно, город враг обстрелял из артилерии.
"В результате попадания средств поражения получили телесные повреждения пятеро местных жителей - четыре женщины в возрасте от 60 до 88 лет и 57-летний мужчина. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Повреждены фасады многоквартирных домов, торговые павильоны, магазин, админздание, гараж, а также линия электросети и газопровод.
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