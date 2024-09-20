РФ обстреляла Константиновку на Донетчине: Пострадали 5 человек. ФОТО

Российские оккупационные войска нанесли удар по Константиновке в Донецкой области. Пострадали 5 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно, город враг обстрелял из артилерии.

"В результате попадания средств поражения получили телесные повреждения пятеро местных жителей - четыре женщины в возрасте от 60 до 88 лет и 57-летний мужчина. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Повреждены фасады многоквартирных домов, торговые павильоны, магазин, админздание, гараж, а также линия электросети и газопровод.

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