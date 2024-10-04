В ночь на 4 октября в Одессе прогремели взрывы.

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - призвал Труханов.

Ранее Воздушные силы сообщали о движении "шахедов" с Чороного моря в направлении Одессы.

