В Одессе прогремели взрывы
В ночь на 4 октября в Одессе прогремели взрывы.
Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - призвал Труханов.
Ранее Воздушные силы сообщали о движении "шахедов" с Чороного моря в направлении Одессы.
