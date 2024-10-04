РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8379 посетителей онлайн
Новости
3 293 1

В Одессе прогремели взрывы

В ніч на 4 жовтня в Одесі пролунали вибухи

В ночь на 4 октября в Одессе прогремели взрывы.

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - призвал Труханов.

Ранее Воздушные силы сообщали о движении "шахедов" с Чороного моря в направлении Одессы.

Также читайте: Ракетный удар по Одессе 20 сентября: Раненый мужчина умер в больнице

Автор: 

взрыв (6875) Одесса (8007)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пушкіндт прилетів до труханова
показать весь комментарий
04.10.2024 01:06 Ответить
 
 