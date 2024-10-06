Ночью россияне атаковали Одессу "Шахедами": пострадал мужчина, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 6 октября Россия атаковала Одессу "Шахедами". В результате попадания ранения получил один человек. Повреждены складские помещения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Одесской области.

"Страна-агрессор вновь атаковала наш город вражескими шахедами. В результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения и грузовые автомобили. На местах попадания вспыхнули пожары, которые ликвидировали пожарные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время атаки пострадал один человек, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.

От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 47 спасателей, от Ассоциации добровольных пожарных Украины - 1 единица техники и 3 человека личного состава.

