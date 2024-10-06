Уночі росіяни атакували Одесу "Шахедами": постраждав чоловік, пошкоджена цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

У ніч проти 6 жовтня Росія атакувала Одесу "Шахедами". Унаслідок влучання поранення дістав один чоловік. Пошкоджено складські приміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС Одещини.

"Країна-агресор знов атакувала наше місто ворожими шахедами. Внаслідок влучання безпілотників була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі. На місцях влучання спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час атаки постраждав один чоловік, якого у важкому стані було госпіталізовано до медичного закладу.

Від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 47 рятувальників, від Асоціації добровільних пожежних України - 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

