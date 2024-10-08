Атака "Шахедов" на Одесщину: в Черноморске горела многоэтажка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ в ночь на 8 октября 2024 года в течение четырех часов терроризировали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, силы ПВО уничтожили большинство "Шахедов".

"К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших. В Черноморске в результате атаки произошло возгорание квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах. Пожар оперативно ликвидировали наши пожарные. Также в Одесском районе повреждено перекрытие и стены административно-производственного здания с последующим возгоранием, огонь на площади 50 м2 был ликвидирован. Еще один беспилотник упал на открытой территории без детонации", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Рашисты атаковали порт Южный: повреждено гражданское судно. ФОТОРЕПОРТАЖ









Как сообщалось, в ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Повреждено гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис. Также накануне РФ ударила баллистикой по судну под флагом Палау в Одессе: погиб украинец, еще пятеро иностранцев пострадали.