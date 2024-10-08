РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11101 посетитель онлайн
Новости Фото
2 579 1

Атака "Шахедов" на Одесщину: в Черноморске горела многоэтажка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ в ночь на 8 октября 2024 года в течение четырех часов терроризировали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, силы ПВО уничтожили большинство "Шахедов".

"К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших. В Черноморске в результате атаки произошло возгорание квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах. Пожар оперативно ликвидировали наши пожарные. Также в Одесском районе повреждено перекрытие и стены административно-производственного здания с последующим возгоранием, огонь на площади 50 м2 был ликвидирован. Еще один беспилотник упал на открытой территории без детонации", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Рашисты атаковали порт Южный: повреждено гражданское судно. ФОТОРЕПОРТАЖ

Чорноморськ після атаки Шахедів
Чорноморськ після атаки Шахедів
Чорноморськ після атаки Шахедів
Чорноморськ після атаки Шахедів

Как сообщалось, в ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Повреждено гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис. Также накануне РФ ударила баллистикой по судну под флагом Палау в Одессе: погиб украинец, еще пятеро иностранцев пострадали.

Автор: 

Одесская область (3786) Шахед (1403)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
звичайний дім..звичайні люди..хоча б раз вї..али десь під Конченою заспою..може-щось би закрутилося..
показать весь комментарий
08.10.2024 10:32 Ответить
 
 