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МАГАТЭ (361) Южно-Украинская АЭС (47) дроны (3558)

Возле Южноукраинской АЭС в течение трех ночей летали беспилотники, - МАГАТЭ

Південноукраїнська АЕС

Эксперты МАГАТЭ, которые присутствуют на Южно-Украинской АЭС, зафиксировали пролет беспилотников всего в нескольких километрах от станции в течение трех ночей за неделю.

Об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Команда МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС сообщила, что в течение прошлой недели трижды ночью несколько беспилотников пролетали на расстоянии от 1,5 до 6 км от станции. О повреждении станции или каких-либо жертвах не сообщалось", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что команде МАГАТЭ пришлось прятаться в укрытие в течение двух из этих ночей, в том числе поздно вечером в среду, когда были слышны беспилотники и выстрелы.

Команды МАГАТЭ, присутствующие на Хмельницкой, Ривненской, Южноукраинской атомных электростанциях и площадке ЧАЭС, сообщили, что несмотря на продолжающуюся войну ядерная и физическая ядерная безопасность на станциях поддерживается.
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Топ комментарии
+2
Zeļensky , Ermak !!! gde patrioty ?
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20.09.2024 19:34
+2
Зато ***** спокоен за курскую АЕС которую взяло под охрану МАГАТЕ и сказало Украине никаких правакаций. В очередной 100500-й раз убедились что для ***** не нужно повода для ескалации. Так может уже начнем делать то что нам нужно а не что нужно *****
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20.09.2024 19:52
+1
ППО атомним обьєктам НЕ положено....
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20.09.2024 19:28
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ППО атомним обьєктам НЕ положено....
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20.09.2024 19:28 Ответить
ти дурний, чи придурок ?

"щось в повітрі весь час літає - їх збивати одразу? " - пісєц, доросла дядя під час війни

Господи, ну навіщо ти послав в Україну стіки кретинів ?!
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20.09.2024 19:46 Ответить
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20.09.2024 21:20 Ответить
Біля Південноукраїнської АЕС протягом трьох ночей літали безпілотники

Це на дощ, осінь же ж!
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20.09.2024 19:28 Ответить
може на дощ, а може на трасформатори - ху їх там зна чого літають....
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20.09.2024 19:47 Ответить
Zeļensky , Ermak !!! gde patrioty ?
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20.09.2024 19:34 Ответить
да, кстаті, ЗЄля, де Петріоти, мля ?

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20.09.2024 19:36 Ответить
Добре, що біля Курської не літали...
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20.09.2024 19:36 Ответить
Як не літали? Є фото і відео самої АЕС з наших БПЛА
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20.09.2024 19:38 Ответить
На всіх українських АЕС присутні ''моготешники''. Це вони так нишпорять щоб українці не зробили ''брудну бомбу''. Ідіть присутствуйте на ЗАЕС! Чи вона вже не українська? Лайноїди прикацаплені!
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20.09.2024 19:47 Ответить
Зато ***** спокоен за курскую АЕС которую взяло под охрану МАГАТЕ и сказало Украине никаких правакаций. В очередной 100500-й раз убедились что для ***** не нужно повода для ескалации. Так может уже начнем делать то что нам нужно а не что нужно *****
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20.09.2024 19:52 Ответить
Ну вы их там хоть зафиксировали? Молодцы
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20.09.2024 20:09 Ответить
 
 