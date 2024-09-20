Возле Южноукраинской АЭС в течение трех ночей летали беспилотники, - МАГАТЭ

Эксперты МАГАТЭ, которые присутствуют на Южно-Украинской АЭС, зафиксировали пролет беспилотников всего в нескольких километрах от станции в течение трех ночей за неделю.

Об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Команда МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС сообщила, что в течение прошлой недели трижды ночью несколько беспилотников пролетали на расстоянии от 1,5 до 6 км от станции. О повреждении станции или каких-либо жертвах не сообщалось", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что команде МАГАТЭ пришлось прятаться в укрытие в течение двух из этих ночей, в том числе поздно вечером в среду, когда были слышны беспилотники и выстрелы.

Команды МАГАТЭ, присутствующие на Хмельницкой, Ривненской, Южноукраинской атомных электростанциях и площадке ЧАЭС, сообщили, что несмотря на продолжающуюся войну ядерная и физическая ядерная безопасность на станциях поддерживается.