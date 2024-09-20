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МАГАТЕ (674) Південноукраїнська АЕС (145) дрони (4297)

Біля Південноукраїнської АЕС протягом трьох ночей літали безпілотники, - МАГАТЕ

Південноукраїнська АЕС

Експерти МАГАТЕ, які присутні на Південноукраїнській АЕС, зафіксували проліт безпілотників лише за кілька кілометрів від станції протягом трьох ночей за тиждень.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що протягом минулого тижня тричі вночі кілька безпілотників пролітали на відстані від 1,5 до 6 км від станції. Про пошкодження станції або будь-які жертви не повідомлялося", - йдеться у заяві.

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Зазначається, що команді МАГАТЕ довелося ховатися в укриття протягом двох з цих ночей, в тому числі пізно ввечері в середу, коли було чути безпілотники і постріли.

Команди МАГАТЕ, присутні на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській атомних електростанціях та майданчику ЧАЕС, повідомили, що попри триваючу війну ядерна та фізична ядерна безпека на станціях підтримується.

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Топ коментарі
+2
Zeļensky , Ermak !!! gde patrioty ?
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20.09.2024 19:34
+2
Зато ***** спокоен за курскую АЕС которую взяло под охрану МАГАТЕ и сказало Украине никаких правакаций. В очередной 100500-й раз убедились что для ***** не нужно повода для ескалации. Так может уже начнем делать то что нам нужно а не что нужно *****
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20.09.2024 19:52
+1
ППО атомним обьєктам НЕ положено....
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20.09.2024 19:28
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ППО атомним обьєктам НЕ положено....
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20.09.2024 19:28 Відповісти
ти дурний, чи придурок ?

"щось в повітрі весь час літає - їх збивати одразу? " - пісєц, доросла дядя під час війни

Господи, ну навіщо ти послав в Україну стіки кретинів ?!
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20.09.2024 19:46 Відповісти
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20.09.2024 21:20 Відповісти
Біля Південноукраїнської АЕС протягом трьох ночей літали безпілотники

Це на дощ, осінь же ж!
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20.09.2024 19:28 Відповісти
може на дощ, а може на трасформатори - ху їх там зна чого літають....
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20.09.2024 19:47 Відповісти
Zeļensky , Ermak !!! gde patrioty ?
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20.09.2024 19:34 Відповісти
да, кстаті, ЗЄля, де Петріоти, мля ?

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20.09.2024 19:36 Відповісти
Добре, що біля Курської не літали...
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20.09.2024 19:36 Відповісти
Як не літали? Є фото і відео самої АЕС з наших БПЛА
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20.09.2024 19:38 Відповісти
На всіх українських АЕС присутні ''моготешники''. Це вони так нишпорять щоб українці не зробили ''брудну бомбу''. Ідіть присутствуйте на ЗАЕС! Чи вона вже не українська? Лайноїди прикацаплені!
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20.09.2024 19:47 Відповісти
Зато ***** спокоен за курскую АЕС которую взяло под охрану МАГАТЕ и сказало Украине никаких правакаций. В очередной 100500-й раз убедились что для ***** не нужно повода для ескалации. Так может уже начнем делать то что нам нужно а не что нужно *****
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20.09.2024 19:52 Відповісти
Ну вы их там хоть зафиксировали? Молодцы
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20.09.2024 20:09 Відповісти
 
 